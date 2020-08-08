СЕГОДНЯ: Месси и "Барселона" рискуют вылететь из Лиги чемпионов
Программу ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершат два футбольных поединка в Мюнхене и Барселоне.
Программу ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершат два футбольных поединка в Мюнхене и Барселоне.
Если в противостоянии германской "Баварии " и английского "Челси" все предельно ясно (в Лондоне победили мюнхенцы 3:0), то в битве испанской "Барселоны" с итальянским "Наполи" (1:1) вопрос о победителе пока открыт.
Лига чемпионов - последняя попытка для "Барсы" спасти сезон, поскольку в чемпионате страны каталонцы финишировали позади своего принципиального конкурента "Реала".
Перед поединком с "Наполи" хозяева поля испытывают кадровые проблемы. У "Барсы" дисквалифицированы два полузащитника - Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Еще несколько человек травмированы.
Лига чемпионов - 1/8 финала (ответные матчи)
7 августа (пятница)
Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1 и 2:1
Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1 и 2:1
8 августа (суббота)
22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0
22:00 Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1
Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. "Финал восьми" пройдет в Португалии.
1/4 финала
12 августа (среда)
22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)
13 августа (четверг)
22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)
14 августа (пятница)
22:00 Наполи/Барселона – Челси/Бавария
15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити – Лион
Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа
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