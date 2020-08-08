СЕГОДНЯ: Месси и "Барселона" рискуют вылететь из Лиги чемпионов

Если в противостоянии германской "Баварии " и английского "Челси" все предельно ясно (в Лондоне победили мюнхенцы 3:0), то в битве испанской "Барселоны" с итальянским "Наполи" (1:1) вопрос о победителе пока открыт.

Лига чемпионов - последняя попытка для "Барсы" спасти сезон, поскольку в чемпионате страны каталонцы финишировали позади своего принципиального конкурента "Реала".

Перед поединком с "Наполи" хозяева поля испытывают кадровые проблемы. У "Барсы" дисквалифицированы два полузащитника - Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Еще несколько человек травмированы.

Лига чемпионов - 1/8 финала (ответные матчи)

7 августа (пятница)

Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1 и 2:1

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1 и 2:1

8 августа (суббота)

22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0

22:00 Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1

Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. "Финал восьми" пройдет в Португалии.

1/4 финала

12 августа (среда)

22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)

13 августа (четверг)

22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)

14 августа (пятница)

22:00 Наполи/Барселона – Челси/Бавария

15 августа (суббота)

22:00 Манчестер Сити – Лион

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа