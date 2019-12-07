СЕГОДНЯ: Манчестерское дерби в чемпионате Англии

Действующий чемпион "Сити" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру первенства "Ливерпулю" 11 очков. "Юнайтед" на шестой позиции - он отстает на 22 очка.

Правда, у "Ливерпуля" впереди очень сложный график игр - Лига чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии.

Год назад "Ливерпуль" в какой-то момент опережал "Сити" на 7 очков, но на финише сезона растерял свое преимущество. Повторять такую ошибку второй год подряд подопечные Юргена Клоппа не намерены.