07.12.2019, 03:00

СЕГОДНЯ: Манчестерское дерби в чемпионате Англии


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Manchester City vs Tottenham
Manchester City Foto: ANDREW YATES, REUTERS

В центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" принимает "Манчестер Юнайтед" (начало в 19:30).

Действующий чемпион "Сити" занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру первенства "Ливерпулю" 11 очков. "Юнайтед" на шестой позиции - он отстает на 22 очка.

Правда, у "Ливерпуля" впереди очень сложный график игр - Лига чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии.

Год назад "Ливерпуль" в какой-то момент опережал "Сити" на 7 очков, но на финише сезона растерял свое преимущество. Повторять такую ошибку второй год подряд подопечные Юргена Клоппа не намерены.

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