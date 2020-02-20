СЕГОДНЯ: "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Шахтер" сыграют в Лиге Европы

Paul Pogba (vasakul) ja Marcus Rashford. Foto: Nick Potts, PA Wire/PA Images/Scanpix

20 февраля будут сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за почетный трофей, который дает пропуск в Лигу чемпионов, продолжают 32 клуба.