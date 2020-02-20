20.02.2020, 17:45

СЕГОДНЯ: "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Шахтер" сыграют в Лиге Европы


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Paul Pogba (vasakul) ja Marcus Rashford.
Paul Pogba (vasakul) ja Marcus Rashford.Foto: Nick Potts, PA Wire/PA Images/Scanpix

20 февраля будут сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за почетный трофей, который дает пропуск в Лигу чемпионов, продолжают 32 клуба.

Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)

19:55 Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия)

19:55 Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

19:55 Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)

19:55 Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)

19:55 Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция)

19:55 Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)

19:55 ЧФР (Румыния) - Севилья (Испания)

19:55 Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия)

22:00 АЗ (Нидераланды) - ЛАСК (Австрия)

22:00 АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)

22:00 Байер (Германия) - Порту (Португалия)

22:00 Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция)

22:00 Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)

22:00 Олимпиакос (Греция - Арсенал (Англия)

22:00 Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)

22:00 Рома (Италия) - Гент (Бельгия)

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