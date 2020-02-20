СЕГОДНЯ: "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Шахтер" сыграют в Лиге Европы
20 февраля будут сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за почетный трофей, который дает пропуск в Лигу чемпионов, продолжают 32 клуба.
20 февраля будут сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Борьбу за почетный трофей, который дает пропуск в Лигу чемпионов, продолжают 32 клуба.
Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)
19:55 Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия)
19:55 Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
19:55 Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)
19:55 Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)
19:55 Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция)
19:55 Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)
19:55 ЧФР (Румыния) - Севилья (Испания)
19:55 Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия)
22:00 АЗ (Нидераланды) - ЛАСК (Австрия)
22:00 АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)
22:00 Байер (Германия) - Порту (Португалия)
22:00 Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция)
22:00 Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)
22:00 Олимпиакос (Греция - Арсенал (Англия)
22:00 Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)
22:00 Рома (Италия) - Гент (Бельгия)
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