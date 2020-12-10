10.12.2020, 16:35
СЕГОДНЯ: "Маарду" и "Курессааре" поспорят за место в "Премиум-лиге"
В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" принимает дома "Курессааре" (начало в 18:00).
В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" принимает дома "Курессааре" (начало в 18:00).
Маардусцы финишировали вторыми в первой лиге, островитяне заняли предпоследнее место в "Премиум-лиге".
Победитель противостояния будет определен по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 13 декабря на Сааремаа.
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