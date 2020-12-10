10.12.2020, 16:35

СЕГОДНЯ: "Маарду" и "Курессааре" поспорят за место в "Премиум-лиге"


EST
Premium liiga jalgpall, FC Kuressaare, FC Flora
Premium liiga jalgpall, FC KuressaareFoto: Irina Mägi

В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" принимает дома "Курессааре" (начало в 18:00).

Маардусцы финишировали вторыми в первой лиге, островитяне заняли предпоследнее место в "Премиум-лиге".

Победитель противостояния будет определен по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 13 декабря на Сааремаа.

Читайте также: