26.11.2019, 01:00

СЕГОДНЯ: "Локомотив", "Реал" и "Ювентус" сыграют в Лиге чемпионов


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PSG-l on küll Neymar ja Kylian Mbappe, kuid peamine eesmärk on ikka täitmata.
Neymar ja Kylian MbappeFoto: Benoit Tessier, Reuters/Scanpix

Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов открывает поединок в Москве, где футболисты "Локомотива" будут принимать германский "Байер" (начало в 19:55)

Команды делят третье место в групповом турнире и ведут борьбу за выход в Лигу Европы. Поединок первого круга в Германии завершился неожиданной победой "Локомотива" - 2:1.

Центральный поединок дня пройдет в Мадриде, где "Реал" попытается взять реванш у французского ПСЖ. Первый матч крупно выиграли парижане - 3:0.

Лига чемпионов (26 ноября)
Группа А
19:55 Галатасарай (Турция) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)

Группа В
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Бавария (Германия)
22:00 Тоттенхэм (Англия) - Олимпиакос (Греция)

Группа С
22:00 Аталанта Италия) - Динамо (Хорватия)
22:00 Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина)

Группа D
19:55 Локомотив (Россия) - Байер (Германия)
22:00 Ювентус (Италия) - Атлетико (Испания)

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