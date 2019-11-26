СЕГОДНЯ: "Локомотив", "Реал" и "Ювентус" сыграют в Лиге чемпионов
Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов открывает поединок в Москве, где футболисты "Локомотива" будут принимать германский "Байер" (начало в 19:55)
Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов открывает поединок в Москве, где футболисты "Локомотива" будут принимать германский "Байер" (начало в 19:55)
Команды делят третье место в групповом турнире и ведут борьбу за выход в Лигу Европы. Поединок первого круга в Германии завершился неожиданной победой "Локомотива" - 2:1.
Центральный поединок дня пройдет в Мадриде, где "Реал" попытается взять реванш у французского ПСЖ. Первый матч крупно выиграли парижане - 3:0.
Лига чемпионов (26 ноября)
Группа А
19:55 Галатасарай (Турция) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)
Группа В
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Бавария (Германия)
22:00 Тоттенхэм (Англия) - Олимпиакос (Греция)
Группа С
22:00 Аталанта Италия) - Динамо (Хорватия)
22:00 Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина)
Группа D
19:55 Локомотив (Россия) - Байер (Германия)
22:00 Ювентус (Италия) - Атлетико (Испания)
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