СЕГОДНЯ: "Локомотив", "Реал" и "Ювентус" сыграют в Лиге чемпионов

Команды делят третье место в групповом турнире и ведут борьбу за выход в Лигу Европы. Поединок первого круга в Германии завершился неожиданной победой "Локомотива" - 2:1.

Центральный поединок дня пройдет в Мадриде, где "Реал" попытается взять реванш у французского ПСЖ. Первый матч крупно выиграли парижане - 3:0.

Лига чемпионов (26 ноября)

Группа А

19:55 Галатасарай (Турция) - Брюгге (Бельгия)

22:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)

Группа В

22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Бавария (Германия)

22:00 Тоттенхэм (Англия) - Олимпиакос (Греция)

Группа С

22:00 Аталанта Италия) - Динамо (Хорватия)

22:00 Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина)

Группа D

19:55 Локомотив (Россия) - Байер (Германия)

22:00 Ювентус (Италия) - Атлетико (Испания)