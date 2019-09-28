СЕГОДНЯ: "Локомотив" принимает "Зенит". Кто победит?
В центральном матче 11-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" принимает "Зенит" (начало в 19:00).
В центральном матче 11-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" принимает "Зенит" (начало в 19:00).
Действующий чемпион "Зенит" лидирует и в нынешнем первенстве - 23 очка. "Локомотив" (20) находится в группе ближайших преследователей питерского клуба.
Обе команды параллельно выступают в групповом турнире Лиги чемпионов. В стартовом туре "Зенит" сыграл вничью на выезде с французском "Лионом" (1:1), а "Локо" одержал сенсационную победу в Германии над леверкузенским "Байером" (2:1). Интересно, что железнодорожники добились успеха, несмотря на отсутствие травмированных братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков. Их выход в матче против "Зенита" под вопросом.
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