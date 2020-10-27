СЕГОДНЯ: "Локомотив" и "Шахтер" открывают второй тур Лиги чемпионов
Программу второго тура групповой стадии Лиги чемпионов открывают два футбольных поединка в Москве и Киеве.
Программу второго тура групповой стадии Лиги чемпионов открывают два футбольных поединка в Москве и Киеве.
В первом туре самую громкую сенсацию сотворил чемпион Украины донецкий "Шахтер", одолевший в гостях самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" - 3:2 (3:0). Причем "Шахтер" добыл эту победу по сути вторым составом - вспышка коронавируса вывела из строя сразу 13 игроков.
К поединку второго тура против итальянского "Интера" часть игроков украинского клуба вернулась в строй. "Интер" в первом туре не смог обыграть дома представителя германского футбола менхенгладбахскую "Боруссию" - 2:2 (0:0).
Лига чемпионов (2-й тур)
Группа А
19:55 Локомотив (Россия) - Бавария (Германия)
22:00 Атлетик (Испания) - Зальцбург (Австрия)
Группа В
19:55 Шахтер (Украина) - Интер (Италия)
22:00 Боруссия М (Германия) - Реал (Испания)
Группа С
22:00 Порту (Португалия) - Олимпиакос (Греция)
22:00 Марсель (Франция) - Манчестер Сити (Англия)
Группа D
22:00 Аталанта (Италия) - Аякс (Нидерланды)
22:00 Ливерпуль (Англия) - Мидтьюлланд (Дания)
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели