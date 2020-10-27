СЕГОДНЯ: "Локомотив" и "Шахтер" открывают второй тур Лиги чемпионов

В первом туре самую громкую сенсацию сотворил чемпион Украины донецкий "Шахтер", одолевший в гостях самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" - 3:2 (3:0). Причем "Шахтер" добыл эту победу по сути вторым составом - вспышка коронавируса вывела из строя сразу 13 игроков.

К поединку второго тура против итальянского "Интера" часть игроков украинского клуба вернулась в строй. "Интер" в первом туре не смог обыграть дома представителя германского футбола менхенгладбахскую "Боруссию" - 2:2 (0:0).

Два месяца назад "Шахтер" и "Интер" встречались между собой в полуфинале Лиги Европы. Тот поединок завершился крупной победой итальянского клуба - 5:0. Состоится ли реванш?

Лига чемпионов (2-й тур)

Группа А

19:55 Локомотив (Россия) - Бавария (Германия)

22:00 Атлетик (Испания) - Зальцбург (Австрия)

Группа В

19:55 Шахтер (Украина) - Интер (Италия)

22:00 Боруссия М (Германия) - Реал (Испания)



Группа С

22:00 Порту (Португалия) - Олимпиакос (Греция)

22:00 Марсель (Франция) - Манчестер Сити (Англия)

Группа D

22:00 Аталанта (Италия) - Аякс (Нидерланды)

22:00 Ливерпуль (Англия) - Мидтьюлланд (Дания)