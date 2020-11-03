03.11.2020, 02:35

СЕГОДНЯ: "Локо", "Шахтер" и "Реал" сыграют в Лиге чемпионов. У "Аякса" 11 зараженных


EST
Shakhtar Donetsk vs Benfica
Shakhtar DonetskFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Программу третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов открывают футбольные поединки в Москве и Киеве.

Центральный матч игрового дня пройдет в испанской столице, где неудачно стартовавший в Лиге чемпионов "Реал" (одно очко в двух матчах) принимает итальянский "Интер". В составе гостей травмирован лидер нападения бельгиец Ромелу Лукаку, выход на поле чилийского форварда Алексиса Санчеса под вопросом.

В непростой ситуации перед поединком в Дании оказался нидерландский "Аякс". СМИ сообщают, что 11 игроков сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Лига чемпионов
Группа А
19:55 Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания)
22:00 Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)

Группа В
19:55 Шахтер (Украина) - Боруссия М (Германия)
22:00 Реал (Испания) - Интер (Италия)

Группа С
22:00 Порту (Португалия) - Марсель (Франция)
22:00 Манчестер Сити (Англия) - Олимпиакос (Греция)

Группа D
22:00 Аталанта (Италия) - Ливерпуль (Англия)
22:00 Мидтьюлланд (Дания) - Аякс (Нидерланды)

Читайте также: