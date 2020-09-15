СЕГОДНЯ | Лига чемпионов. Третий раунд. Сумеет ли "Динамо" (Киев) Луческу пройти голландцев?

Динамовцы стартуют в главном европейском турнире с новым тренером — румыном Мирчей Луческу, который на протяжении нескольких сезонов тренировал их принципиального соперника, донецкий "Шахтер". Победитель матча между украинской и нидерландской командой встретится с победителем встречи бельгийского ”Гента” и австрийского ”Рапида” в заключительном перед групповым этапом отборочном раунде.

Матч между "Динамо" и АЗ пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало в 20.00 по местному времени (совпадает с таллиннским).

Единственный в турнире участник от Эстонии — таллиннская "Флора" уступил в первом раунде по пенальти литовскому чемпиону — "Судуве" — и выбыл из борьбы.

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