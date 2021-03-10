СЕГОДНЯ | Лига чемпионов. ”Барселона” в гостях у ПСЖ, ”Ливерпуль” против ”Лейпцига”
Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Париже, на стадионе "Парк де Пренс" ПСЖ принимает "Барселону", шансы которой на выход в следующий круг можно считать умозрительными. В первом матче парижане разгромили соперников 4:1 и теперь им просто нужно будет не пропустить 4 безответных мяча.
Во втором матче страдающий в чемпионате Англии "Ливерпуль" сразится с немецким РБ "Лейпциг". Этот матч состоится в Венгрии, из-за отсутствия сообщения между Англией и Германией на фоне пандемии коронавируса. В первом матче сильнее были британцы - 2:0.
Начало обоих матчей в 22.00 по таллиннскому времени.
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