24.07.2020, 02:00

СЕГОДНЯ: Лидеры чемпионата Эстонии встречаются на "А Ле Кок Арене"


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Nõmme Kalju vs FC Flora
Nõmme Kalju vs FC Flora Foto: Jana Pipar

Программу 14-го тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Вильянди и Таллинне. Центральный матч дня пройдет на "А Ле Кок Арене", где лидер чемпионата Эстонии "Флора" будет принимать ближайшего преследователя "Калью" (начало в 19:30).

"Флора" опережает конкурента в турнирной таблице на 6 очков. Лидер забил больше всех мячей в чемпионате (35), тогда как "Калью" пропустил меньше всех (7). Самая результативная атака против самой надежной обороны - согласитесь, хорошая вывеска у матча.

Ныммесцы постараются взять реванш за поражение в первом круге (1:2). "Наша цель - уменьшить отставание от "Флоры", - сказал накануне поединка рулевой "Калью" Марко Кристал.

Правда, у ныммесцев одна серьезная кадровая потеря. Из-за перебора желтых карточек пропускает предстоящий матч российский полузащитник Амир Натхо.

Чемпионат Эстонии (14-й тур)
24 июля (пятница)
19:00 Тулевик (Вильянди) - Таммека (Тарту)
19:30 Флора (Таллинн) - Калью (Нымме)

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25 июля (суббота)
16:00 Пайде - Левадия (Таллинн)
19:00 Транс (Нарва) - Легион (Нарва)

27 июля (понедельник)
19:00 Курессааре - Калев (Таллинн)

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