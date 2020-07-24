СЕГОДНЯ: Лидеры чемпионата Эстонии встречаются на "А Ле Кок Арене"

"Флора" опережает конкурента в турнирной таблице на 6 очков. Лидер забил больше всех мячей в чемпионате (35), тогда как "Калью" пропустил меньше всех (7). Самая результативная атака против самой надежной обороны - согласитесь, хорошая вывеска у матча.
Ныммесцы постараются взять реванш за поражение в первом круге (1:2). "Наша цель - уменьшить отставание от "Флоры", - сказал накануне поединка рулевой "Калью" Марко Кристал.
Правда, у ныммесцев одна серьезная кадровая потеря. Из-за перебора желтых карточек пропускает предстоящий матч российский полузащитник Амир Натхо.
Чемпионат Эстонии (14-й тур)
24 июля (пятница)
19:00 Тулевик (Вильянди) - Таммека (Тарту)
19:30 Флора (Таллинн) - Калью (Нымме)
25 июля (суббота)
16:00 Пайде - Левадия (Таллинн)
19:00 Транс (Нарва) - Легион (Нарва)
27 июля (понедельник)
19:00 Курессааре - Калев (Таллинн)
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Cуд арестовал бренды Natura Siberica
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая