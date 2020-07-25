СЕГОДНЯ: "Левадия" сыграет в Пайде, Нарва принимает "Легион"

Серебряный призер "Левадия" сыграет в гостях с амбициозным "Пайде"(начало в 16:00). Для уроженца Магаданской области Владимира Васильева это первый поединок после утверждения в должности главного тренера бело-зеленых.

Момент для дебюта у него подходящий. Удачно начавшие сезон пайдесцы забуксовали, проиграв три матча подряд. Причина неудачной серии лежит на поверхности: из-за травм "Пайде" потерял группу ведущих игроков.

В одном из интервью по случаю вступления в должность 32-летний Васильев смело заявил, что "Левадии" вполне по силам ликвидировать отставание в 10 очков от "Флоры".

Перед матчем с "Пайде" ряды "Левадии" покинул молодой украинский легионер Александр Сафронов. Насколько велика эта потеря - судить сложно. С одной стороны, Сафронов забил два мяча - для защитника хороший результат, в то же время его косяк в концовке поединка с нарвским "Трансом" лишил команду победы.

Программу дня завершит поединок в Нарве, где "Транс" будет принимать таллиннский "Легион" (19:00). Неудачно начавшие сезон нарвитяне подходят к этому поединку с беспроигрышной серией из трех матчей.

Чемпионат Эстонии (14-й тур)

24 июля (пятница)

Тулевик (Вильянди) - Таммека (Тарту) 2:0

Флора (Таллинн) - Калью (Нымме) 2:1

25 июля (суббота)

16:00 Пайде - Левадия (Таллинн)

19:00 Транс (Нарва) - Легион (Нарва)

27 июля (понедельник)

19:00 Курессааре - Калев (Таллинн)