24.08.2019, 01:45

СЕГОДНЯ: "Левадия" сыграет в Хийу, легенды "Зенита" - в Нарве


rus.delfi.ee
EST 1
Jalgpall Nõmme-Kalju vs Levadia
Jalgpall Nõmme-Kalju vs LevadiaFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Два матча чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны в субботу. Лидер первенства "Левадия" померится силами в Хийу с прошлогодним чемпионом "Калью" (начало в 16:00).

Программу игрового дня завершит поединок в Нарве, где "Транс" сыграет с "Флорой" (19:30).

Накануне этой встречи на стадионе "Кренгольм" пройдет матч легенд эстонского футбола и ветеранов "Зенита", выигравших в 1984 году чемпионат СССР.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: