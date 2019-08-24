СЕГОДНЯ: "Левадия" сыграет в Хийу, легенды "Зенита" - в Нарве

Программу игрового дня завершит поединок в Нарве, где "Транс" сыграет с "Флорой" (19:30).

Накануне этой встречи на стадионе "Кренгольм" пройдет матч легенд эстонского футбола и ветеранов "Зенита", выигравших в 1984 году чемпионат СССР.