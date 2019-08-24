24.08.2019, 01:45
СЕГОДНЯ: "Левадия" сыграет в Хийу, легенды "Зенита" - в Нарве
Два матча чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны в субботу. Лидер первенства "Левадия" померится силами в Хийу с прошлогодним чемпионом "Калью" (начало в 16:00).
Два матча чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны в субботу. Лидер первенства "Левадия" померится силами в Хийу с прошлогодним чемпионом "Калью" (начало в 16:00).
Программу игрового дня завершит поединок в Нарве, где "Транс" сыграет с "Флорой" (19:30).
Накануне этой встречи на стадионе "Кренгольм" пройдет матч легенд эстонского футбола и ветеранов "Зенита", выигравших в 1984 году чемпионат СССР.
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