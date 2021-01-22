22.01.2021, 11:50
СЕГОДНЯ: "Левадия" против "Калью". Кто выиграет первый матч предсезонки?
22 января начинается предсезонный турнир клубов "Премиум-лиги". В первом туре футболисты "Левадии" сразятся с "Калью" (начало в 19:30).
22 января начинается предсезонный турнир клубов "Премиум-лиги". В первом туре футболисты "Левадии" сразятся с "Калью" (начало в 19:30).
В составе "Левадии" произошли серьезные кадровые перемены. Практически все легионеры прошлогоднего созыва покинули команду, вместо них набирается новый иностранный легион.
У "Калью" перемен пока не так много. В ряды ныммесцев влился опытный вратарь Сергей Лепметс, получивший статус свободного агента. В "Калью" тренируется Павел Марин, забивший в прошлом сезоне за вильяндиский "Тулевик" 11 мячей в чемпионате Эстонии.
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