СЕГОДНЯ: "Левадия" и "Калью" ждут зрителей на трибунах
В центральном матче 10-го тура чемпионата Эстонии по футболу серебряный медалист "Левадия" принимает в Лиллекюла бронзового медалиста "Калью" (начало в 19:30).
В центральном матче 10-го тура чемпионата Эстонии по футболу серебряный медалист "Левадия" принимает в Лиллекюла бронзового медалиста "Калью" (начало в 19:30).
Перед началом сезона обе команды ставили задачу побороться за золото, однако в первом круге они понесли ряд незапланированных потерь. Ныммесцы уступили "Легиону" (1:2), "Флоре" (1:2) и "Пайде" (0:1). Бело-зеленые проиграли "Калью" (0:2) и "Флоре" (0:4).
Оборона "Левадии" в последнем поединке с нарвским "Трансом" (4:4) напоминала проходной двор. По пропущенным мячам (14) у "Левадии" лишь шестой показатель в чемпионате. Безвыигрышная серия продолжается три матча. Сумеют ли подопечные Мартина Рейма прервать ее?
Начиная с 1 июля, на матчи чемпионата Эстонии разрешен допуск зрителей. Вместе с игроками и обслуживающим персоналом на стадионе максимально могут присутствовать 1000 человек.
Чемпионат Эстонии (10-й тур)
30 июня (вторник)
Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн) 0:0
Флора - Транс (Нарва) 3:1
1 июля (среда)
19:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)
19:00 Пайде - Таммека (Тарту)
19:30 Левадия - Калью
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