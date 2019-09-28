28.09.2019, 02:20
СЕГОДНЯ: "Левадия" и "Калью" открывают очередной тур чемпионата Эстонии
Программу 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу откроют два поединка в Таллинне.
Программу 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу откроют два поединка в Таллинне.
За шесть туров до финиша уверенно лидирует "Флора" - 75 очков. Далее расположились "Левадия" (67), "Пайде" (65) и "Калью" (61)
28 сентября (суббота)
13:00 Калев (Таллинн) - Левадия
16:00 Калью - Маарду
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