СЕГОДНЯ: "Левадия" и "Калью" открывают очередной тур чемпионата Эстонии

За шесть туров до финиша уверенно лидирует "Флора" - 75 очков. Далее расположились "Левадия" (67), "Пайде" (65) и "Калью" (61)

28 сентября (суббота)

13:00 Калев (Таллинн) - Левадия

16:00 Калью - Маарду