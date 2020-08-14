СЕГОДНЯ: "Левадия" и "Флора" открывают очередной тур "Премиум-лиги"
Программу 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Курессааре и Тарту.
Программу 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Курессааре и Тарту.
Для уверенно лидирующей в чемпионате Эстонии "Флоры" гостевой матч с тартуской "Таммекой" станет генеральной репетицией перед поединком в Лиге чемпионов с литовской "Судувой" - эта игра состоится 19 августа в Таллинне.
Разведчики "Судувы" посмотрят на "Флору"
На матче в Тарту ожидается присутствие разведчиков "Судувы", которая также единолично лидирует в национальном первенстве. Поэтому тренерский штаб "Флоры" наверняка постарается запутать наблюдателей литовского клуба.
В последнем туре национального первенства "Судува" обыграла на своем поле вильнюсский "Жальгирис", который в Лиге Европы сыграет с "Пайде" - 2:0 (0:0). Интересно, что в стартовом составе "Судувы" на поле вышли только 3 игрока с литовским паспортом, а в предыдущем туре таковых было лишь двое.
Чемпионат Эстонии (17-й тур)
14 августа (пятница)
19:00 Куресссаре - Левадия (Таллинн)
19:30 Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)
15 августа (суббота)
16:00 Легион (Таллинн) - Калью (Нымме)
19:00 Тулевик (Вильянди) - Пайде
16 августа (воскресенье)
19:00 Транс (Нарва) - Калев (Таллинн)
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