СЕГОДНЯ: "Левадия" и "Флора" открывают очередной тур "Премиум-лиги"

Для уверенно лидирующей в чемпионате Эстонии "Флоры" гостевой матч с тартуской "Таммекой" станет генеральной репетицией перед поединком в Лиге чемпионов с литовской "Судувой" - эта игра состоится 19 августа в Таллинне.

Разведчики "Судувы" посмотрят на "Флору"

На матче в Тарту ожидается присутствие разведчиков "Судувы", которая также единолично лидирует в национальном первенстве. Поэтому тренерский штаб "Флоры" наверняка постарается запутать наблюдателей литовского клуба.

В последнем туре национального первенства "Судува" обыграла на своем поле вильнюсский "Жальгирис", который в Лиге Европы сыграет с "Пайде" - 2:0 (0:0). Интересно, что в стартовом составе "Судувы" на поле вышли только 3 игрока с литовским паспортом, а в предыдущем туре таковых было лишь двое.

Чемпионат Эстонии (17-й тур)

14 августа (пятница)

19:00 Куресссаре - Левадия (Таллинн)

19:30 Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)

15 августа (суббота)

16:00 Легион (Таллинн) - Калью (Нымме)

19:00 Тулевик (Вильянди) - Пайде

16 августа (воскресенье)

19:00 Транс (Нарва) - Калев (Таллинн)