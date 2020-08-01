СЕГОДНЯ: "Легион" принимает "Пайде". Кто победит?

1 августа будут сыграны два матча чемпионата Эстонии по футболу. Субботнюю программу откроет поединок в Кадриорге, где таллиннский "Легион" будет принимать одного из претендентов на медали "Пайде" (начало в 16:00).
Накануне этого поединка занимающий предпоследнее место в турнирной таблице "Легион" заявил трех игроков.
За дебютанта "Премиум-лиги" будут выступать 29-летний нападающий Альберт Проза (он уже сыграл за столичный клуб в Кубке Эстонии), 31-летний форвард Никита Андреев (в прошлом году выступал за "Левадию", а зимой перебрался в четвертую лигу чемпионата Испании) и 38-летний Александр Дмитриев, который в начале сезона был главным тренером таллиннского "Калева".
Накануне сезона главный тренер "Легиона" Денис Белов озвучил задачу попасть в четверку лучших команд страны, но сейчас столичный клуб вынужден бороться за выживание в "Премиум-лиге". Появление очередной группы опытных ветеранов, которым на троих исполнилось 98 лет, должно помочь сохранить прописку в турнире.
Чемпионат Эстонии (15-й тур)
31 июля (пятница)
Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн) 0:3
Калью (Нымме) - Таммека (Тарту) 1:1
1 августа (суббота)
16:00 Легион (Таллинн) - Пайде
19:00 Транс (Нарва) - Курессааре
2 августа (воскресенье)
19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)
Какой сегодня праздник: 1августа 2020
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Названа категория людей с мощным иммунитетом к коронавирусу
Юран прокомментировал отставку с поста тренера "Химок"