СЕГОДНЯ: "Легион" принимает "Пайде". Кто победит?

Накануне этого поединка занимающий предпоследнее место в турнирной таблице "Легион" заявил трех игроков.

За дебютанта "Премиум-лиги" будут выступать 29-летний нападающий Альберт Проза (он уже сыграл за столичный клуб в Кубке Эстонии), 31-летний форвард Никита Андреев (в прошлом году выступал за "Левадию", а зимой перебрался в четвертую лигу чемпионата Испании) и 38-летний Александр Дмитриев, который в начале сезона был главным тренером таллиннского "Калева".

Накануне сезона главный тренер "Легиона" Денис Белов озвучил задачу попасть в четверку лучших команд страны, но сейчас столичный клуб вынужден бороться за выживание в "Премиум-лиге". Появление очередной группы опытных ветеранов, которым на троих исполнилось 98 лет, должно помочь сохранить прописку в турнире.

Чемпионат Эстонии (15-й тур)

31 июля (пятница)

Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн) 0:3

Калью (Нымме) - Таммека (Тарту) 1:1

1 августа (суббота)

16:00 Легион (Таллинн) - Пайде

19:00 Транс (Нарва) - Курессааре

2 августа (воскресенье)

19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)