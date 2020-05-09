СЕГОДНЯ: Кубок Балтии по киберфутболу покажет Delfi TV

9-10 мая пройдут квалификационные турниры, в которых примут участие 10 эстонских футболистов, 10 латвийских и 11 литовских игроков. Начало трансляции в 17:45.

По 4 лучших игрока от каждой страны пробьются 12-13 мая в финальный турнир Кубка Балтии по киберфутболу.