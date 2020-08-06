СЕГОДНЯ: Кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?

Большинство участников 1/8 финала Лиги Европы успели сыграть в марте первые матчи. Не повезло только итальянским клубам - победители в поединках с их участием будут определены по итогам одного матча.

Лига Европы

1/8 финала - 5 августа (среда)

Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) 2:1 и 3:0

Копенгаген (Дания) – Башакшехир (Турция) 0:1 и 3:0

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) 5:0 и 2:1

Интер (Италия) – Хетафе (Испания) - 2:0

1/8 финала - 6 августа (четверг)

19:55 Севилья (Испания) – Рома (Италия) - матч пройдет в Германии

19:55 Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) 3:1

22:00 Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) 3:0

22:00 Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1

1/4 финала - 10 августа (понедельник)

22:00 Интер – Рейнджерс/Байер

22:00 МЮ – Копенгаген

1/4 финала - 11 августа (вторник)

22:00 Олимпиакос/Вулверхэмптон – Севилья/Рома

22:00 Шахтер – Айнтрахт/Базель

Начиная с 1/4 финала, все матчи пройдут в Германии. Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.