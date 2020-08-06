СЕГОДНЯ: Кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
6 августа определятся все четвертьфинальные пары в Лиге Европы. Накануне право выступления в 1/4 финала завоевали "Шахтер", "Копенгаген", Манчестер Юнайтед" и "Интер".
6 августа определятся все четвертьфинальные пары в Лиге Европы. Накануне право выступления в 1/4 финала завоевали "Шахтер", "Копенгаген", Манчестер Юнайтед" и "Интер".
Большинство участников 1/8 финала Лиги Европы успели сыграть в марте первые матчи. Не повезло только итальянским клубам - победители в поединках с их участием будут определены по итогам одного матча.
Лига Европы
1/8 финала - 5 августа (среда)
Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) 2:1 и 3:0
Копенгаген (Дания) – Башакшехир (Турция) 0:1 и 3:0
Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) 5:0 и 2:1
Интер (Италия) – Хетафе (Испания) - 2:0
1/8 финала - 6 августа (четверг)
19:55 Севилья (Испания) – Рома (Италия) - матч пройдет в Германии
19:55 Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) 3:1
22:00 Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) 3:0
22:00 Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1
1/4 финала - 10 августа (понедельник)
22:00 Интер – Рейнджерс/Байер
22:00 МЮ – Копенгаген
1/4 финала - 11 августа (вторник)
22:00 Олимпиакос/Вулверхэмптон – Севилья/Рома
22:00 Шахтер – Айнтрахт/Базель
Начиная с 1/4 финала, все матчи пройдут в Германии. Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.
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