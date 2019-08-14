СЕГОДНЯ: Кто выиграет Суперкубок УЕФА - "Ливерпуль" или "Челси"?

"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, "Челси" победил в Лиге Европы.

Фаворитом предстоящего противостояния считается "Ливерпуль". Обе команды в минувшие выходные провели стартовые матчи национального первенства. "Ливерпуль" разгромил "Норвич" - 4:1, а "Челси" крупно проиграл в гостях "Манчестер Юнайтед" - 0:4.

Ранее "Ливерпуль" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА - последний раз в 2005 году, когда обыграл ЦСКА. "Челси" единственный раз выиграл почетный трофей в 1998 году.

Главным арбитром поединка станет француженка Стефани Фраппар. Впервые в истории мужской еврофинал обслужит женская бригада арбитров.



