СЕГОДНЯ: Кто выиграет Суперкубок УЕФА - "Ливерпуль" или "Челси"?

14 августа в Стамбуле определится обладатель Суперкубка УЕФА. В споре за почетный трофей сразятся два представителя английского футбола - "Ливерпуль" и "Челси".
"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, "Челси" победил в Лиге Европы.
Фаворитом предстоящего противостояния считается "Ливерпуль". Обе команды в минувшие выходные провели стартовые матчи национального первенства. "Ливерпуль" разгромил "Норвич" - 4:1, а "Челси" крупно проиграл в гостях "Манчестер Юнайтед" - 0:4.
Ранее "Ливерпуль" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА - последний раз в 2005 году, когда обыграл ЦСКА. "Челси" единственный раз выиграл почетный трофей в 1998 году.
Главным арбитром поединка станет француженка Стефани Фраппар. Впервые в истории мужской еврофинал обслужит женская бригада арбитров.
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