30.09.2020, 01:35

СЕГОДНЯ: Кто сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов?


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СЕГОДНЯ: Кто сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов?
-AFP

30 сентября на футбольных полях Европы будут разыграны три заключительные путевки в групповой турнир Лиги чемпионов.

В главном еврокубковом турнире сыграют 32 клуба. В настоящий момент известны 29 участников.

Лига чемпионов (плей-офф квалификации)

22:00 ПАОК (Греция) - Краснодар (Россия) 1:2

22:00 Зальцбург (Австрия) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1

22:00 Мидтьюлланд (Дания) - Славия (Чехия) 0:0

Кто вышел в групповой турнир Лиги чемпионов?

Испания (4): Реал, Барселона, Атлетико, Севилья

Англия (4): Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси

Италия (4): Ювентус, Интер, Аталанта, Лацио

Германия (4): "Бавария", "Боруссия" Д, Лейпциг, Боруссия Мг

Франция (3): ПСЖ, Марсель, Ренн

Россия (2): Зенит, Локомотив

Украина (2): Шахтер, Динамо К

Португалия (1): Порту

Бельгия (1): Брюгге

Турция (1): Башакшехир

Нидерланды (1): Аякс

Греция (1): Олимпиакос

Венгрия (1): Ференцварош

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