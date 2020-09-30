СЕГОДНЯ: Кто сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов?
30 сентября на футбольных полях Европы будут разыграны три заключительные путевки в групповой турнир Лиги чемпионов.
30 сентября на футбольных полях Европы будут разыграны три заключительные путевки в групповой турнир Лиги чемпионов.
В главном еврокубковом турнире сыграют 32 клуба. В настоящий момент известны 29 участников.
Лига чемпионов (плей-офф квалификации)
22:00 ПАОК (Греция) - Краснодар (Россия) 1:2
22:00 Зальцбург (Австрия) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1
22:00 Мидтьюлланд (Дания) - Славия (Чехия) 0:0
Кто вышел в групповой турнир Лиги чемпионов?
Испания (4): Реал, Барселона, Атлетико, Севилья
Англия (4): Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси
Италия (4): Ювентус, Интер, Аталанта, Лацио
Германия (4): "Бавария", "Боруссия" Д, Лейпциг, Боруссия Мг
Франция (3): ПСЖ, Марсель, Ренн
Россия (2): Зенит, Локомотив
Украина (2): Шахтер, Динамо К
Португалия (1): Порту
Бельгия (1): Брюгге
Турция (1): Башакшехир
Нидерланды (1): Аякс
Греция (1): Олимпиакос
Венгрия (1): Ференцварош
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