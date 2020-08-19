19.08.2020, 06:05

СЕГОДНЯ: Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?


EST
Bayerni masinavärk rullis lihtsalt Barcelonast ja nende väravavahist Marc-Andre ter Stegenist üle.
Bayerni masinavärk rullis lihtsalt Barcelonast ja nende väravavahist Marc-Andre ter Stegenist üle.Foto: MANU FERNANDEZ, AFP/Scanpix

19 августа в Лиссабоне определится состав финальной пары Лиги чемпионов. Во втором полуфинале германская "Бавария" сыграет с французским "Лионом" (начало в 22:00).

Фаворитом предстоящего поединка является "Бавария", которая в четвертьфинале разбила испанскую "Барселону" с неприличным счетом 8:2.

Впрочем, "Лион" способен на сюрпризы. Ранее он выбил из розыгрыша по сумме двух матчей итальянский "Ювентус", а затем переиграл английский "Манчестер Сити" - 3:1.

Победителя пары "Бавария" - "Лион" в финале Лиги чемпионов поджидает французский ПСЖ, разгромивший накануне германский "Лейпциг" - 3:0.

Читайте также: