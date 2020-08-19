19.08.2020, 06:05
СЕГОДНЯ: Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
19 августа в Лиссабоне определится состав финальной пары Лиги чемпионов. Во втором полуфинале германская "Бавария" сыграет с французским "Лионом" (начало в 22:00).
19 августа в Лиссабоне определится состав финальной пары Лиги чемпионов. Во втором полуфинале германская "Бавария" сыграет с французским "Лионом" (начало в 22:00).
Фаворитом предстоящего поединка является "Бавария", которая в четвертьфинале разбила испанскую "Барселону" с неприличным счетом 8:2.
Впрочем, "Лион" способен на сюрпризы. Ранее он выбил из розыгрыша по сумме двух матчей итальянский "Ювентус", а затем переиграл английский "Манчестер Сити" - 3:1.
Победителя пары "Бавария" - "Лион" в финале Лиги чемпионов поджидает французский ПСЖ, разгромивший накануне германский "Лейпциг" - 3:0.
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