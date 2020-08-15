15.08.2020, 10:00
СЕГОДНЯ: Кто станет последним полуфиналистом Лиги чемпионов?
Программу четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов завершит в Лиссабоне поединок футболистов английского "Манчестер Сити" с французским "Лионом" (начало в 22:00).
Программу четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов завершит в Лиссабоне поединок футболистов английского "Манчестер Сити" с французским "Лионом" (начало в 22:00).
Манчестерцы считаются фаворитами предстоящего поединка, однако "Лион" - не будем забывать - на предыдущей стадии турнира выбил итальянский "Ювентус".
Победитель пары "Манчестер Сити" - "Лион" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с германской "Баварией", которая накануне разобрала на запчасти испанскую "Барселону" со счетом 8:2.
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