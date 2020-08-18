18.08.2020, 02:05

СЕГОДНЯ: Кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?


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СЕГОДНЯ: Кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?
Neymar ja Mbappe REUTERS

Программу полуфинальной стадии Лиги чемпионов открывает в Лиссабоне поединок "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ Франция).

В четвертьфинале парижане совершили впечатляющий камбэк, вырвав в концовке встречи победу у итальянской "Аталанты" - 2:1. "Лейпциг" с таким же счетом одолел испанский "Атлетико".

Второй финалист Лиги чемпионов определится 19 августа в поединке "Бавария" (Германия) - "Лион" (Франция).

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