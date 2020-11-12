СЕГОДНЯ: Кто поедет на Евро? Исландия, Шотландия или Грузия

В финальном турнире чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, примут участие 24 команды.

Кто победит в Тбилиси?

20 участников чемпионата Европы определились еще в прошлом году по итогам отборочного цикла. Последние 4 вакансии будут разыграны по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Программу игрового дня откроет поединок в Тбилиси, где Грузия будет принимать Северную Македонию (начало в 19:00). Обе команды никогда ранее не пробивались на Евро. Интересно, что с македонцами и грузинами в ближайшие дни предстоит сыграть сборной Эстонии в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. Два очных поединка Грузия - Северная Македония завершились нынешней осенью вничью с одинаковым счетом 1:1.

Финал квалификации чемпионата Европы

19:00 Грузия - Северная Македония

21:45 Венгрия - Исландия

21:45 Северная Ирландия - Словакия

21:45 Сербия - Шотландия

Жеребьевка уже состоялась

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоялась еще в ноябре прошлого года в Бухаресте. Поединки футбольного первенства предполагалось провести в различных городах Европы, но пандемия коронавируса может внести коррективы. Время от времени появляется информация об уменьшении городов, в которых запланированы матчи чемпионата Европы, но УЕФА пока опровергает эти слухи.

Группа A (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф Грузия - Северная Македония

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Сербия - Шотландия.

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Северная Ирландия - Словакия

Группа F (Будапешт, Мюнхен): Португалия, Франция, Германия, победитель плей-офф Венгрия - Исландия