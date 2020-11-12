СЕГОДНЯ: Кто поедет на Евро? Исландия, Шотландия или Грузия
12 ноября будут определены обладатели последних путевок финального турнира чемпионата Европы по футболу.
12 ноября будут определены обладатели последних путевок финального турнира чемпионата Европы по футболу.
В финальном турнире чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, примут участие 24 команды.
Кто победит в Тбилиси?
20 участников чемпионата Европы определились еще в прошлом году по итогам отборочного цикла. Последние 4 вакансии будут разыграны по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций.
Программу игрового дня откроет поединок в Тбилиси, где Грузия будет принимать Северную Македонию (начало в 19:00). Обе команды никогда ранее не пробивались на Евро. Интересно, что с македонцами и грузинами в ближайшие дни предстоит сыграть сборной Эстонии в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. Два очных поединка Грузия - Северная Македония завершились нынешней осенью вничью с одинаковым счетом 1:1.
Финал квалификации чемпионата Европы
19:00 Грузия - Северная Македония
21:45 Венгрия - Исландия
21:45 Северная Ирландия - Словакия
21:45 Сербия - Шотландия
Жеребьевка уже состоялась
Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоялась еще в ноябре прошлого года в Бухаресте. Поединки футбольного первенства предполагалось провести в различных городах Европы, но пандемия коронавируса может внести коррективы. Время от времени появляется информация об уменьшении городов, в которых запланированы матчи чемпионата Европы, но УЕФА пока опровергает эти слухи.
Группа A (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф Грузия - Северная Македония
Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Сербия - Шотландия.
Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Северная Ирландия - Словакия
Группа F (Будапешт, Мюнхен): Португалия, Франция, Германия, победитель плей-офф Венгрия - Исландия
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