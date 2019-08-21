СЕГОДНЯ: "Краснодар" сыграет в Лиге чемпионов с "Олимпиакосом"
В заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов бронзовый призер чемпионата России по футболу "Краснодар" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом" (начало в 22:00).
В заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов бронзовый призер чемпионата России по футболу "Краснодар" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом" (начало в 22:00).
У краснодарцев две серьезные кадровые потери - в первом поединке не смогут сыграть белорусский защитник Александр Мартынович и натурализованный бразильский форвард Ари.
Победитель российско-греческого противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.
Лига чемпионов - 21 августа (среда)
22:00 Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия)
22:00 Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия)
22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия)
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