СЕГОДНЯ: "Краснодар", ЦСКА и киевское "Динамо" сыграют в Лиге Европы
28 ноября пройдут матчи предпоследнего тура групповой стадии Лиги Европы. Программу игрового дня откроют поединки в Астане и Краснодаре.
28 ноября пройдут матчи предпоследнего тура групповой стадии Лиги Европы. Программу игрового дня откроют поединки в Астане и Краснодаре.
Сохраняющий шанс на выход в плей-офф "Краснодар" будет принимать дома лидера группы швейцарский "Базель" (начало в 17:50). Российскому клубу необходимо побеждать соперника.
Другой представитель российского футбола ЦСКА сыграет дома с болгарским "Лудогорцем" (19:55). Армейский клуб уже потерял шансы пробиться в 1/16 финала.
В Лиге Европы участвуют два украинских клуба, которые продолжают борьбу за выход в следующий раунд турнира. Киевское "Динамо" сыграет в гостях со шведским "Мальме", а "Александрия" будет принимать дома германский "Вольфсбург".
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