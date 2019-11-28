СЕГОДНЯ: "Краснодар", ЦСКА и киевское "Динамо" сыграют в Лиге Европы

Сохраняющий шанс на выход в плей-офф "Краснодар" будет принимать дома лидера группы швейцарский "Базель" (начало в 17:50). Российскому клубу необходимо побеждать соперника.

Другой представитель российского футбола ЦСКА сыграет дома с болгарским "Лудогорцем" (19:55). Армейский клуб уже потерял шансы пробиться в 1/16 финала.

В Лиге Европы участвуют два украинских клуба, которые продолжают борьбу за выход в следующий раунд турнира. Киевское "Динамо" сыграет в гостях со шведским "Мальме", а "Александрия" будет принимать дома германский "Вольфсбург".