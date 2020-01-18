СЕГОДНЯ: "Космос" принимает "СМС Раха". Будет ли битва?

Поединок первого круга, состоявшийся в середине ноября, завершился крупной победой чемпиона со счетом 9:2. Правда, наибольший резонанс в футзальном сообществе вызвал не счет этого поединка, а потасовка игроков в концовке первого тайма.

Выбежавшщий на площадку со скамейки запасных Степан Черноусов ("Космос") получил 5 матчей дисквалификации, а главный тренер клуба Сергей Светлов был дисквалифицирован до 31 января 2020 года и оштрафован на 300 евро.

Видеоролик скандального эпизода побил все рекорды просмотров чемпионата Эстонии по футзалу.

