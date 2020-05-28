СЕГОДНЯ: Кому улыбнется жребий в полуфинале Кубка Эстонии?

Борьбу за почетный трофей продолжают действующий обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс", чемпион страны "Флора", таллиннский "Калев" и клуб первой лиги "Эльва".

Полуфиналы Кубка Эстонии будут сыграны 20 июня (матчи пройдут без зрителей). Финальный поединок пройдет 4 июля на "А Ле Кок Арене".