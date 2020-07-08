СЕГОДНЯ: Кокорин в Петербурге. Сыграет ли он против "Зенита"?
Футболисты "Зенита" первый матч в ранге чемпиона России проведут на "Газпром-Арене" против "Сочи" (начало в 18:00).
Футболисты "Зенита" первый матч в ранге чемпиона России проведут на "Газпром-Арене" против "Сочи" (начало в 18:00).
За черноморскую команду, которая занимает 11-е место в турнирной таблице и находится в трех очках от зоны вылета, выступают в общей сложности 9 игроков "Зенита". Поэтому исход в этом поединке предсказать сложно.
С Кокориным или без Кокорина?
Не совсем ясна ситуация с Александром Кокорина. За "Сочи" он выступает как арендованный игрок, а права на него принадлежат "Зениту". В российских СМИ сообщалось, что форвард может выйти на поле в предстоящем матче, если "Сочи" заплатит "Зениту" 40 млн рублей (примерно 500 000 евро). Для крупного предпринимателя Бориса Ротенберга, который владеет сочинской командой, вполне посильная сумма, но с газпромовскими генералами он наверняка может договориться и без привлечения финансовых ресурсов.
До финиша чемпионата России командам осталось провести по три-четыре матча. На два оставшихся места в Лиге чемпионов претендуют четыре команды - "Локомотив", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.
Аутсайдеры побеждают фаворитов
Упорная борьба развернулась и в нижней части турнирной таблицы. Под занавес сезона аутсайдеры удивляют неожиданными победами над фаворитами.
Хуже всех ситуация у "Оренбурга". В газпромовском проекте произошла вспышка коронавируса и команда получила два технических поражения. В очередном туре "Оренбург" принимает дома ЦСКА. Ситуацию усугубляет жаркая погода, установившаяся в Предуралье. В день матча в Оренбурге ожидается 33 градуса тепла. По этой причине начало поединка было сдвинуто на более позднее время.
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