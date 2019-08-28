СЕГОДНЯ: Калашников возвращается в Нарву, "Калью" сыграет с "Флорой"
28 августа состоятся четыре матча чемпионата Эстонии по футболу.
28 августа состоятся четыре матча чемпионата Эстонии по футболу.
Интерес представляют три поединка. Аутсайдер первенства "Маарду" принимает соседа по турнирной таблице вильяндиский "Тулевик".
Находящийся в опасной зоне "Курессааре" сыграет в гостях с нарвским "Трансом". Островитян привезет в пограничный город бывший рулевой "Транса" Дмитрий Калашников. Интересно, каким получится это свидание?
Программу игрового дня завершит поединок на "А Ле Кок Арене", где лидер первенства "Флора" будет принимать чемпиона страны "Калью".
Накануне "Левадия" не смогла удержать в гостях победный счет в поединке с тартуской "Таммекой" - 1:1.
Чемпионат Эстонии - 28 августа
18:30 Маарду - Тулевик (Вильянди)
18:30 Транс (Нарва) - Курессааре
19:00 Калев (Таллинн) - Пайде
19:30 Флора - Калью
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