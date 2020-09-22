СЕГОДНЯ: Как сыграют эстонские футболистки с Россией?

Первоначально этот поединок был запланирован в Таллинне, но из-за действующих в Эстонии ограничений матч пройдет в латвийской Юрмале.

Год назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Та встреча завершилась крупной победой российских футболисток со счетом 4:0.

В последнем туре отборочного цикла чемпионата Европы сборная Эстонии проиграла в гостях Косово - 0:2, а россиянки уступили дома действующим чемпионкам голландкам - 0:1.