22.09.2020, 00:40
СЕГОДНЯ: Как сыграют эстонские футболистки с Россией?
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет с Россией (начало в 16:00).
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет с Россией (начало в 16:00).
Первоначально этот поединок был запланирован в Таллинне, но из-за действующих в Эстонии ограничений матч пройдет в латвийской Юрмале.
Год назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Та встреча завершилась крупной победой российских футболисток со счетом 4:0.
В последнем туре отборочного цикла чемпионата Европы сборная Эстонии проиграла в гостях Косово - 0:2, а россиянки уступили дома действующим чемпионкам голландкам - 0:1.
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