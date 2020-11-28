28.11.2020, 00:50

СЕГОДНЯ: Как сыграет "СМС Раха" в Лиге чемпионов против хорватов

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СЕГОДНЯ: Как сыграет "СМС Раха" в Лиге чемпионов против хорватов
SMS Rahafacebook.com/fcsmsraha

Чемпион Эстонии по футзалу "СМС Раха" проведет матч предварительного раунда Лиги чемпионов с хорватским клубом "Олмиссус" (начало в 21:00).

Победитель эстонско-хорватского противостояния будет определен по итогам одного поединка.

"Явного фаворита в нашей паре, считаю, нет, - сказал менеджер чемпионов Эстонии Андрей Головин. - В прошлом году мы получили хороший опыт выступления в Лиге чемпионов. Надеюсь, он поможет нам в Хорватии".

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