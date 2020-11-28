СЕГОДНЯ: Как сыграет "СМС Раха" в Лиге чемпионов против хорватов

Победитель эстонско-хорватского противостояния будет определен по итогам одного поединка.

"Явного фаворита в нашей паре, считаю, нет, - сказал менеджер чемпионов Эстонии Андрей Головин. - В прошлом году мы получили хороший опыт выступления в Лиге чемпионов. Надеюсь, он поможет нам в Хорватии".