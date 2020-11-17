СЕГОДНЯ: Испания сыграет с Германией, Швейцария сразится с Украиной

Поединок в Севилье определит победителя группы. Хозяев поля устроит в предстоящем поединке только победа. Первая встреча соперников завершилась в сентябре вничью - 1:1.

Первое место в групповом турнире Лиги А гарантирует победителю 3 млн призовых и выход в финальный турнир, где будут разыгрываться 12 млн евро.

В параллельном матче Швейцария - Украина определится неудачник группы, который в следующем розыгрыше Лиги наций будет играть в Лиге В. Накануне матча в Люцерне ряды украинской команды в очередной раз поредели из-за заражения группы игроков коронавирусом.