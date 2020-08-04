СЕГОДНЯ: Игра за 100 миллионов. Это не финал Лиги чемпионов

Победитель этого матча получит не только путевку в АПЛ, где будет играть с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Челси", но и очень приличные деньги - как минимум, 100 млн фунтов стерлингов.
Если по итогам сезона команда вернется назад в Чемпионшип, то ей полагаются так называемые парашютные выплаты - примерно 60 млн фунтов (за следующие три года). Такие гигантские средства обеспечивает телевизионный контракт.
Для справки: победитель последней Лиги чемпионов "Ливерпуль" заработал суммарно 97,5 млн фунтов.
Ранее право выступления в Английской премьер-лиге завоевали "Лидс" и "Вест Бромвич", занявшие два первых места в Чемпионшипе. Новый сезон в чемпионате Англии начнется 12 сентября.
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