20.08.2020, 03:55

СЕГОДНЯ: Гибралтар или Фареры. Куда лететь "Левадии"?


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FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020
JalgpallFoto: Andres Putting

20 августа пройдет поединок предварительного раунда Лиги Европы "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - Б36 (Фареры), в котором определится соперник футболистов "Левадии" в первом раунде квалификации этого турнира.

Букмекеры отдают предпочтение фарерцам. Причина проста: гибралтарский клуб давно не играл официальных матчей, тогда как на Фарерах национальный чемпионат в самом разгаре.

"Левадии" предстоит на следующей неделе неблизкий путь, но в эпоху пандемии чартерный рейс оплачивает УЕФА, выделяя для этой цели 40 000 евро.

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