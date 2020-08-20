СЕГОДНЯ: Гибралтар или Фареры. Куда лететь "Левадии"?

Букмекеры отдают предпочтение фарерцам. Причина проста: гибралтарский клуб давно не играл официальных матчей, тогда как на Фарерах национальный чемпионат в самом разгаре.

"Левадии" предстоит на следующей неделе неблизкий путь, но в эпоху пандемии чартерный рейс оплачивает УЕФА, выделяя для этой цели 40 000 евро.