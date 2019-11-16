16.11.2019, 01:45
СЕГОДНЯ: Германия сыграет с белорусами, Голландия - с Северной Ирландией
16 ноября в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи предпоследнего тура.
16 ноября в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи предпоследнего тура.
Группа С
21:45 Германия - Беларусь
21:45 Северная Ирландия - Голландия
Группа Е
19:00 Азербайджан - Уэльс
21:45 Хорватия - Словакия
Группа G
19:00 Словения - Латвия
21:45 Австрия - Северная Македония
21:45 Израиль - Польша
Группа I
16:00 Кипр - Шотландия
19:00 Россия - Бельгия
19:00 Сан-Марино - Казахстан
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