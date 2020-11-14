СЕГОДНЯ: Германия против Украины, Португалия сразится с Францией

14 ноября начинается предпоследний тур группового этапа Лиги наций. Поединок Германия - Украина, который запланирован в Лейпциге, находился на грани срыва, поскольку в составе гостей была зафиксирована вспышка коронавируса.
Накануне матча сразу 5 членов украинской делегации сдали положительные тесты, среди них 4 футболиста - Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.
Первая встреча соперников, которая состоялась в октябре, завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1, а затем обескровленная кадровыми потерями Украина одержала дома сенсационную победу над Испанией - 1:0.
Центральный матч субботнего дня пройдет в Лиссабоне, где чемпион Европы Португалия, будет принимать чемпиона мира Францию (начало в 21:45). Накануне этой встречи французы сенсационно проиграли товарищеский матч в Париже полурезервному составу сборной Финляндии - 0:2.
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