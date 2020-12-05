СЕГОДНЯ: Футболисты "Тамбова" бойкотируют матч со "Спартаком"

В прошлом сезоне "Тамбов" дважды сенсационно обыграл красно-белых, но в предстоящем поединке "Спартак", несмотря на некоторые кадровые проблемы, может рассчитывать на крупную победу. По информации российских СМИ, группа игроков "Тамбов" намерена бойкотировать поединок в Москве из-за невыплаты зарплаты.

Если бы "Тамбов" играл с "Уфой" или "Ротором", такая акция протеста не вызвала бы большого ажиотажа. Однако поединок со "Спартаком" - событие совсем другого масштаба. Про забастовку футболистов "Тамбова, отказавшихся выходить на поле в Москве, напишут во всех крупных изданиях и расскажут на федеральных каналах. А это может подтолкнуть собственников клуба изыскать финансовые средства.

Другой лидер чемпионата России "Зенит" будет принимать на своем поле "Урал" (18:00).