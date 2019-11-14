СЕГОДНЯ: Франция и Турция пробилась на Евро-2020. Сможет ли это сделать Англия?
14-16 ноября будут сыграны матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
14-16 ноября будут сыграны матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира. Остальные 4 команды станут известны весной по итогам Лиги наций.
В настоящий момент путевки на Евро-2020 завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания и Турция. Теперь с каждым игровым днем число участников финального турнира будет увеличиваться. В четверг пропуск на Евро-2020 могут завоевать Англия и Чехия.
Группа А
21:45 Чехия - Косово
21:45 Англия - Черногория
Группа В
21:45 Португалия - Литва
21:45 Сербия - Люксембург
Группа Н
Турция - Исландия 0:0
21:45 Албания - Андорра
21:45 Франция - Молдавия
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