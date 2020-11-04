04.11.2020, 00:15

СЕГОДНЯ: "Флора" сыграет с ЦСКА. Кто победит в Москве?


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FC Flora - Pärnu JK
FC Flora naiskond.Foto: Taavi Sepp

В первом отборочном раунде женской Лиги чемпионов футболистки "Флоры" 4 ноября сыграют в Москве с ЦСКА. Поединок пройдет на "ВЭБ-Арене" (начало в 16:00)

Основанный в 2016 году женский ЦСКА впервые пробился в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне армейский клуб занимает первое место в национальном первенстве.

Победитель эстонско-российского противостояния будет определен по итогам одного матча Лиги чемпионов.

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