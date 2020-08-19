СЕГОДНЯ: "Флора" против "Судувы". Балтийская битва на "А Ле Кок Арене"

Три последних года мариампольская "Судува" неизменно выигрывала чемпионат Литвы и регулярно добиралась до раунда-плей Лиги Европы. Все эти успехи были связаны с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, но в декабре прошлого года он покинул команду.

В "Судуве" 13 легионеров

В январе "Судуву" возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер, но спустя три месяца - в самый разгар коронавирусной паузы - он вернулся на родину. Говорят, что стороны разошлись во взглядах. В Таллинн "Судуву" привез Саулюс Ширмялис, имеющий опыт работы в Казахстане, Финляндии и Швеции.

На предматчевой пресс-конференции наставник "Судувы" не жалел хороших слов в адрес соперника. "Флора" - бренд эстонского футбола. В ней много сильных игроков. Саппинген - лучший бомбардир чемпионата Эстонии, Васильев - мозг команды, вернувшийся из Норвегии Игонен надежен в воротах. Во "Флоре" играют 9 футболистов национальной сборной - я таким количеством игроков-сборников не располагаю", - сказал Ширмялис.

Зато в заявке "Судувы" 13 легионеров (преимущественно с Балкан и Австрии. Последним приобретением в августе стал украинский защитник Евгений Ефремов.

Сумеет ли "Флора" порадовать болельщиков?

В прошлом сезоне "Флора" порадовала болельщиков в квалификации Лиги Европы. В первом круге она обыграла сербский "Раднички, а во втором раунде достойно выглядела против германского "Айнтрахта".

"На бумаге "Судува" выглядит полегче "Айнтрахта", но это не так. В одной игре возможно всякое. Нет смысла говорить о тактике - надо просто выходить на поле и играть", - заметил на пресс-конференции капитан "Флоры" Васильев.

Поединок "Флора" - "Судува" пройдет без зрителей. Прямую телетрансляцию с "А Ле Кок Арены" можно наблюдать по ЭТВ 2.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение литовскому клубу. Обслуживать матч будет словенская бригада судей.

Накануне были сыграны несколько матчей первого отборочного раунда. Напомним, что из-за пандемии коронавируса победители пар нынче определяются по итогам одного поединка.

Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)