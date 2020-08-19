СЕГОДНЯ: "Флора" против "Судувы". Балтийская битва на "А Ле Кок Арене"

Чемпион Эстонии по футболу "Флора" первой из эстонских клубов начинает новый еврокубковый сезон. В стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов флорасцы принимают на "А Ле Кок Арене" литовскую "Судуву" (начало в 19:30).
Три последних года мариампольская "Судува" неизменно выигрывала чемпионат Литвы и регулярно добиралась до раунда-плей Лиги Европы. Все эти успехи были связаны с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, но в декабре прошлого года он покинул команду.
В "Судуве" 13 легионеров
В январе "Судуву" возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер, но спустя три месяца - в самый разгар коронавирусной паузы - он вернулся на родину. Говорят, что стороны разошлись во взглядах. В Таллинн "Судуву" привез Саулюс Ширмялис, имеющий опыт работы в Казахстане, Финляндии и Швеции.
На предматчевой пресс-конференции наставник "Судувы" не жалел хороших слов в адрес соперника. "Флора" - бренд эстонского футбола. В ней много сильных игроков. Саппинген - лучший бомбардир чемпионата Эстонии, Васильев - мозг команды, вернувшийся из Норвегии Игонен надежен в воротах. Во "Флоре" играют 9 футболистов национальной сборной - я таким количеством игроков-сборников не располагаю", - сказал Ширмялис.
Зато в заявке "Судувы" 13 легионеров (преимущественно с Балкан и Австрии. Последним приобретением в августе стал украинский защитник Евгений Ефремов.
Сумеет ли "Флора" порадовать болельщиков?
В прошлом сезоне "Флора" порадовала болельщиков в квалификации Лиги Европы. В первом круге она обыграла сербский "Раднички, а во втором раунде достойно выглядела против германского "Айнтрахта".
"На бумаге "Судува" выглядит полегче "Айнтрахта", но это не так. В одной игре возможно всякое. Нет смысла говорить о тактике - надо просто выходить на поле и играть", - заметил на пресс-конференции капитан "Флоры" Васильев.
Поединок "Флора" - "Судува" пройдет без зрителей. Прямую телетрансляцию с "А Ле Кок Арены" можно наблюдать по ЭТВ 2.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение литовскому клубу. Обслуживать матч будет словенская бригада судей.
Накануне были сыграны несколько матчей первого отборочного раунда. Напомним, что из-за пандемии коронавируса победители пар нынче определяются по итогам одного поединка.
Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
Карабах (Азербайджан) - Силекс (Македония) 4:0
Динамо Бр (Беларусь) - Астана (Казахстан) 6:3
Легия (Польша) - Линфилд (Северная Ирландия) 1:0
Селтик (Шотландия) - Рейкьявик (Исландия) 6:0
Црвена Звезда (Сербия) - Европа (Гибралтар) 5:0
18:00 Арарат-Армения (Армения) - Омония (Кипр)
19:00 Мольде Норвегия) - КуПС (Финляндия)
19:30 Флора (Эстония) - Судува (Литва)
20:00 Динамо Тб (Грузия) - Тирана (Албания)
20:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Рига (Латвия)
20:00 Ференцварош (Венгрия) - Юргорден (Швеция)
20:00 Целе (Словения) - Дандолк (Ирландия)
21:00 Будучность (Черногория) - Лудогорец (Болгария)
21:00 Клаксвик (Фареры) - Слован (Словакия)
21:00 Шериф (Молдавия) - Фола (Люксембург)
22:00 Флориана (Мальта) - ЧФР (Румыния)
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