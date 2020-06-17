СЕГОДНЯ: "Флора" против "Левадии". Кто выиграет эстонское классико?
В центральном матче первого круга чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Флора" принимает ближайшего преследователя "Левадию" (начало в 19:30).
В центральном матче первого круга чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Флора" принимает ближайшего преследователя "Левадию" (начало в 19:30).
"Флора" опережает принципиального соперника на 3 очка и остается единственной командой, не потерпевшей в чемпионате Эстонии поражения.
В прошлом сезоне соперники встречались в "Премиум-лиге" четыре раза - в трех матчах сильнее была "Флора".
Обслуживать поединок лидеров чемпионата Эстонии будет главный судья Григорий Ошомков, который любит раздавать футболистам карточки.
Чемпионат Эстонии (8-й тур)
16 июня (вторник)
Легион - Тулевик (Вильянди) 0:2
17 июня (среда)
19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)
19:00 Калев (Таллинн) - Курессааре
19:00 Калью - Пайде
19:30 Флора - Левадия
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