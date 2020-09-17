17.09.2020, 15:50

СЕГОДНЯ: "Флора" принимает чемпиона Исландии. Кто победит?


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FC Flora mängueelne trenn Lilleküla staadionil
FC Flora mängueelne trenn Lilleküla staadionilFoto: Kiur Kaasik

Во втором раунде квалификации Лиги Европы футболисты "Флоры" 17 сентября сыграют на "А Ле Кок Арене" с исландским "Рейкьявиком" (начало в 19:30).

Поединок пройдет без зрителей. Победитель матча выйдет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, что нынешний евросезон "Флора" начинала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила в серии пенальти литовской "Судуве".

Прошлогодний чемпион Исландии "Рейкьявик" неудачно проводит нынешний сезон. В национальном первенстве соперник "Флоры" занимает 6-е место среди 12 команд.

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