СЕГОДНЯ: "Флора" или "Пайде"? Кто выиграет Суперкубок Эстонии?

В прошлом сезоне соперники встречались между собой четыре раза. Все матчи выиграла "Флора" с общей разницей 14:3.

В межсезонье в составах команд произошли некоторые изменения, но они не были столь кардинальны как у "Левадии", которая подписала сразу 12 новых игроков.

Главная потеря "Пайде" - уход лучшего бомбардира команды Эдрисы Лубеги, который в прошлом сезоне забил 14 мячей. Заменить его должен гвинеец Секу Камара. Отметим также появление в "Пайде" опытного вратаря Михкеля Аксалу, за плечами которого 45 матчей за сборную Эстонии. Последние годы уроженец Сааремаа выступал за финский "Сейняйоки".

Ряды "Флоры" покинули в межсезонье игроки сборной Эстонии Владислав Крейда, Власий Синявский и Франк Лийвак. Присоединились к чемпиону нападащие Сергей Зенев и Хенрик Оямаа.