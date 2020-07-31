СЕГОДНЯ: "Флора" и "Калью" открывают очередной тур чемпионата Эстонии

Уверенно лидирующая "Флора" сыграет в Кадриорге с аутсайдером первенства таллиннским "Калевом" (начало в 19:00).

Ближайший преследователь лидера "Калью" принимает на своем поле тартускую "Таммеку" (19:30).

Если исходить из положения команд в турнирной таблице, то центральным матчем тура станет воскресный поединок на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать вильяндиский "Тулевик" - обе команды набрали 24 очка и вместе с "Пайде" делят третье место.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет нападающий "Флоры" Рауно Саппинен - на его счету 15 забитых мячей.

Чемпионат Эстонии (15-й тур)

31 июля (пятница)

19:00 Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн)

19:30 Калью (Нымме) - Таммека (Тарту)

1 августа (суббота)

16:00 Легион (Таллинн) - Пайде

19:00 Транс (Нарва) - Курессааре

2 августа (воскресенье)

19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)