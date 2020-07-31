СЕГОДНЯ: "Флора" и "Калью" открывают очередной тур чемпионата Эстонии
31 июля будут сыграны два матча чемпионата Эстонии по футболу с участием лидеров.
31 июля будут сыграны два матча чемпионата Эстонии по футболу с участием лидеров.
Уверенно лидирующая "Флора" сыграет в Кадриорге с аутсайдером первенства таллиннским "Калевом" (начало в 19:00).
Ближайший преследователь лидера "Калью" принимает на своем поле тартускую "Таммеку" (19:30).
Если исходить из положения команд в турнирной таблице, то центральным матчем тура станет воскресный поединок на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать вильяндиский "Тулевик" - обе команды набрали 24 очка и вместе с "Пайде" делят третье место.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет нападающий "Флоры" Рауно Саппинен - на его счету 15 забитых мячей.
Чемпионат Эстонии (15-й тур)
31 июля (пятница)
19:00 Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн)
19:30 Калью (Нымме) - Таммека (Тарту)
1 августа (суббота)
16:00 Легион (Таллинн) - Пайде
19:00 Транс (Нарва) - Курессааре
2 августа (воскресенье)
19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)
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