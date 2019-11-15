СЕГОДНЯ: Финляндия в шаге от исторического достижения. Она ждет этого успеха 59 лет

В случае победы финская команда впервые в истории пробьется в финальную стадию чемпионата Европы - этот турнир проводится с 1960 года.

В группе J, где выступает Финляндия, первое место досрочно завоевала Италия, выигравшая все 8 проведенных матчей - 24 очка. Занимающая второе место Финляндия (15) перед двумя заключительными турами опережает ближайших преследователей Армению и Боснию на 5 очков.

Отборочный турнир чемпионата Европы (15 ноября)

Группа D

21:45 Дания - Гибралтар

21:45 Швейцария - Грузия

Группа F

19:00 Норвегия - Фареры

21:45 Румыния - Швеция

21:45 Испания - Мальта

Группа J

19:00 Финляндия - Лихтенштейн

19:00 Армения - Греция

21:45 Босния и Герцеговина - Италия