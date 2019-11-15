15.11.2019, 00:40

СЕГОДНЯ: Финляндия в шаге от исторического достижения. Она ждет этого успеха 59 лет


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Soome jalgpallifännide pikk ootus on lõppemas.
Soome jalgpallifännide pikk ootus on lõppemas.Foto: Hanninen/Newspix24/SIPA, Hanninen/Newspix24/SIPA/Scanpix

В предпоследнем туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу занимающая второе место сборная Финляндия принимает дома аутсайдера группового турнира Лихтенштейн (начало в 19:00).

В случае победы финская команда впервые в истории пробьется в финальную стадию чемпионата Европы - этот турнир проводится с 1960 года.

В группе J, где выступает Финляндия, первое место досрочно завоевала Италия, выигравшая все 8 проведенных матчей - 24 очка. Занимающая второе место Финляндия (15) перед двумя заключительными турами опережает ближайших преследователей Армению и Боснию на 5 очков.

Отборочный турнир чемпионата Европы (15 ноября)
Группа D
21:45 Дания - Гибралтар
21:45 Швейцария - Грузия

Группа F
19:00 Норвегия - Фареры
21:45 Румыния - Швеция
21:45 Испания - Мальта

Группа J
19:00 Финляндия - Лихтенштейн
19:00 Армения - Греция
21:45 Босния и Герцеговина - Италия

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