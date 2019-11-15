СЕГОДНЯ: Финляндия в шаге от исторического достижения. Она ждет этого успеха 59 лет

В случае победы финская команда впервые в истории пробьется в финальную стадию чемпионата Европы - этот турнир проводится с 1960 года.
В группе J, где выступает Финляндия, первое место досрочно завоевала Италия, выигравшая все 8 проведенных матчей - 24 очка. Занимающая второе место Финляндия (15) перед двумя заключительными турами опережает ближайших преследователей Армению и Боснию на 5 очков.
Отборочный турнир чемпионата Европы (15 ноября)
Группа D
21:45 Дания - Гибралтар
21:45 Швейцария - Грузия
Группа F
19:00 Норвегия - Фареры
21:45 Румыния - Швеция
21:45 Испания - Мальта
Группа J
19:00 Финляндия - Лихтенштейн
19:00 Армения - Греция
21:45 Босния и Герцеговина - Италия
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