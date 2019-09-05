05.09.2019, 04:30

СЕГОДНЯ: Финляндия сыграет с Грецией, Армения - с Италией и другие матчи


rus.delfi.ee
EST
Soome jalgpallifännid
Soome jalgpallifännidFoto: Robin Roots, rahvuste liiga, Õhtuleht

После трехмесячного перерыва возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы по футболу.

Группа D
21:45 Гибралтар - Дания
21:45 Ирландия - Швейцария

Группа F
21:45 Норвегия - Мальта
21:45 Румыния - Испания
21:45 Фарерские острова - Швеция

Группа G
21:45 Израиль - Северная Македония

Группа J
19:00 Армения - Италия
21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
21:45 Финляндия - Греция

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: